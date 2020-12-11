上櫃股票—昇佳電子(6732)自109年12月11日起得為融資融券交易；撼訊股票(6150)自109年12月11日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

櫃檯買賣中心表示，昇佳電子自109年6月8日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自109年12月11日起得為融資融券交易。

昇佳電子目前實收資本額為4.89億元，記名股東總人數計有5507人，而持股1000股至50000股之股東人數為3559人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為47.91%。

撼訊科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年12月11日起10個營業日(109年12月11日至109年12月24日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)