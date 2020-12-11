市場投資人仍寄望財政刺激計畫談判有所進展，加上歐洲央行ECB將擴大5000億歐元購債，美股收斂跌勢，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.23%至+0.54%，其中那斯達克指數表現最強勢，台積電ADR下跌0.18%，聯電ADR下跌2.69%。

台股價跌量縮，後續下跌須量縮才有利止跌。下檔支撐為14,000點附近，上檔壓力為14,400點附近。日KD高檔死亡交叉，短線仍要提防再度回檔。

櫃買指數下跌1.17%，收在180.53點。短線支撐為177點附近，壓力為184點附近。

台股周四因美股回檔連動呈現漲多拉回，收盤跌破5日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，這是自2015年8月以來再度轉為淨空單，短線上我們認為指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、IC設計、PA、造紙、鋼鐵等。

(時報資訊)