台灣昨晚9時19分，東北部地區發生規模6.7有感地震，沒想到凌晨2時15分地牛再度翻身，發生規模5.6有感地震，國家級警報再度響起，對此資深藝人曹西平先在臉書報平安，但面對接連來的強震，也讓他心有餘悸表示：「是不是在預告有大事發生」。

台灣昨晚9時19分發生規模6.7有感地震，曹西平表示除了國家級警報狂響之外，還晃到以為大樓要塌了，但慶幸的是沒有災情傳出，未料凌晨2時15分地牛再度翻身，發生規模5.6有感地震，這讓曹西平強調自己雖然不迷信，但根據過往經驗，每次地震來時似乎都預告有大事要發生，希望大家要居安思危，隨時保持警覺性，畢竟過往許多傷痕記憶是無法隨時間抹滅。

我的鬧鐘訂了十一點為什麼天搖地動 警報ㄧ直響ㄧ直叫 以為大樓快要塌了 嚇死人了好久沒有這樣子搖過了 搖晃程度還滿久的 搖到我都可以醒過來了 （非常晃） 人類有多厲害啊 ㄧ個地震就可以死很多人了 ㄧ個病毒也可以毒死很多人 所以大家不要以爲人類... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月10日 星期四

接著話鋒一轉，曹西平再次呼籲各縣市政府，有鑑於全球新冠肺炎疫情仍處高峰，加上年底有許多人入境，為了避免群聚感染，應該要停辦聖誕晚會和跨年晚會，畢竟若出事究竟有誰能夠負責？呼籲相關單位更要嚴格把關旅客動向，更不忘強調：「請大家好好維護每個人的安危，我們只是個小島，經不起打擊的，千萬不要樂極生悲，大家就安安靜靜度過2020年吧」。

由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月10日 星期四

對此網友也紛紛留言：「希望大家都平安，天佑台灣，願你們都没事啊」、「10樓好可怕，搖到房子都有聲音，希望大家都平安喲」、「台北住家的落地窗都發出響聲，晃很大很久。嚇到哭」。

(中時新聞網)