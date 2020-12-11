昨晚間發生全台有感強震，芮氏規模6.7，新北市最大震度達4級，所幸並無傳出災情。不過，有一名網友表示，日前遇到一名女騎士，她不斷地對周遭的人喊「會有大地震」，當時還不以為意，甚至覺得遇到瘋子，但現在回想起來「似乎是靈驗了」。

昨（10）晚間9時19分發生全台有感強震，原PO於臉書社團《我是板橋人》發文指出，9日騎乘機車行經板橋縣民大道一段時，遇到隔壁一位阿姨級的女騎士，她口中不斷地念道「會有大地震、會有大地震」，周遭停等紅燈的騎士，都以為遇到瘋子便沒多想，不料，事隔一日，果真發生地牛翻身。

所幸這起強震，並未造成重大傷亡，僅各地傳出零星災情，但原PO回想起這段奇妙的經歷，仍嘖嘖稱奇，忍不住喊道「妳妳妳（女騎士）！還會知道什麼！板橋人需要妳！」

不少網友看了原PO分享後，也紛紛回應，「這阿姨太強了吧」、「阿姨是先知」、「阿姨抽中預言家了」、「難道是炎P的粉絲」、「所以阿姨到底還知道什麼」、「台北超大的，快被嚇死」。

(中時新聞網)