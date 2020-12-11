根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基11日搶先爆料，保羅喬治已跟快艇完成4年1.9億美元的頂薪續約，他在未來5年之內將領到2.26億美元的保障薪資，代表快艇高層仍然信任這名明星前鋒，喬治也放話，「我欠這支球隊一座總冠軍獎盃！」

喬治在完成續約後受訪表示，下個賽季的重點並非回擊質疑者，而是向隊友與球隊證明他的可靠，「我對自己與這支球隊充滿信心，我喜歡待在這裡，也喜歡這一年當中在此建立的東西，最終我希望可以在這裡成為傳奇，留下自己印記。」

「我的家人是我決定跟快艇續約的最大因素，這讓我的家人可以過得比較輕鬆，也實現了我兒時的夢想，」上季場均21.5分、5.7籃板的喬治表示，「我想在這份合約的剩餘時間，都跟里歐納德繼續合作下去，但這還要看他同不同意。」

喬治也在播客節目當中自爆，當年他在溜馬期間，曾經試圖招募當時待在鵜鶘的「一眉哥」安東尼戴維斯，「有個現今聯盟排名前3的大前鋒，我曾想招募他到溜馬打球，我跟溜馬高層表態過，可惜他們無動於衷，那個人就是安東尼戴維斯。」

(中時 )