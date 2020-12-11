近日台灣北部陰雨綿綿，昨晚9時19分宜蘭外海發生芮氏規模6.7地震，後又發生2次規模4以上的小區域餘震，讓不少網友忍不住連想下雨和地震的關聯，而知名藝人炎亞綸2015年的「下雨地震說」也再度被挖出來討論，引發熱議，大家瘋狂朝聖先知。

臉書粉專《台灣迷因》昨晚PO出一張圖詢問，為什麼突然有這麼大的地震？答案選項有四個，分別是歐亞板塊推移的正常現象、海底火山爆發、地底核子武器試爆以及最近這幾天都在下雨，其中小編則幽默地說：「我猜D，因為炎亞綸大哥不會輸！」

爆笑埂圖吸引上萬網友狂讚，也讓不少人回想起藝人炎亞綸的「下雨地震說」。2015年炎亞綸曾在臉書發文表示「這周狂下雨，把原本乾燥的土壤一下淋溼，因此地質鬆軟造成地震不斷。」當時被網友酸爆，如今許多人紛紛道歉，「先知總是孤獨的，對不起炎P」「已跟炎p道歉」、「朝聖先知」、「炎柱根本先知好嗎？」

據了解，下雨引發地震的說法，有網友神出一篇英國南安普敦大學的期刊表示，研究中指出「雨水在地震形成中極可能扮演一個重要角色」，大約有百分之0.02至0.05的雨水能滲入6公里深的地層，這些雨可能改變岩石強度及滲透性，若在高壓下有足夠流體，可能會使斷層帶上下移動，引發地震。

(中時新聞網)