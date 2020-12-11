雖然就業市場數據顯示請領失業給付人數意外大增，但投資人聚焦於財政激勵方案協商取得進展的跡象，周四美股主要指數從盤初低點反彈，終場道瓊指數、標普500指數小跌，那斯達克指數小漲作收。

美股早盤開低，因數據顯示上周初次請領失業給付人數增加13.7萬人，經季節調整後達到85.3萬人，遠超出市場預估的72.5萬人，並創下9月中旬來新高，突顯出必需推出新激勵措施，以支持低迷不振的經濟。

美國財政部長穆努欽表示，共和黨與民主黨參議員就新冠援助案的協商取得「許多進展」，當天應會進行更多討論。

參議院共和黨第二號人物圖恩（John Thune）表示，參議院對臨時政府支出法案的表決可能延到周五的最後期限。該臨時法案可為國會多爭取些時間，就完整的政府撥款法案與新一輪新冠紓困措施達成協議，但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）透露協商可能會拖到聖誕節。

周四晚些時候，美國食品藥品監督管理局（FDA）外部顧問會議將決定是否建議該主管機關通過輝瑞的新冠疫苗緊急使用授權，亦成為市場關注焦點。官員透露，一旦FDA批准，新冠疫苗最快於本周末開始接種。

周四收盤，道瓊工業指數跌69.55點或0.23%，為29,999.26點。標普500指數跌4.72點或0.13%，為3,668.1點。那斯達克指數漲66.86點或0.54%，為12,405.81點。

蘋果與網飛漲逾1%，為那斯達克指數帶來支撐。

威訊（Verizon）與IBM均下跌逾1%，使道瓊指數承壓。

Airbnb上市首日以每股146美元開出，較首次公開發行（IPO）定價68美元高出一倍，終場收在144.71美元。前一日，美國最大的第三方餐飲外送平台DoorDash備受關注的首日掛牌亦風光落幕。

工業股下跌0.93%，拖累標普500指數下跌。能源股指數上漲2.93%，站上6個月新高，受惠於布蘭特期油自3月初以來首度漲破每桶50美元。因投資人看好經濟復甦受益股，本季以來，能源股大漲36.2%，在標普11大類股中表現最佳。

(時報資訊)