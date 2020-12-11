超商雙雄—統一超(2912)及全家便利商店(5903)11月營收表現不同調，其中統一超11月合併合併營業收入216.87億元，微幅優於10月，並較去年同月成長4.41%，為今年自疫情以來成長動能最高的月份，台灣7-ELEVEN店數更突破6000家；全家便利商店11月合併營收為71.5億元，較10月減少2.3%，但年成長9.07%。

統一超表示，7-ELEVEN持續扮演社會廚房的角色，鮮食11月整體業績成長10%，主要是受惠於與知名餐飲品牌跨界聯名，阜杭豆漿飯糰創下單月熱銷80萬顆的表現，近期更與乾杯燒肉居酒屋合作，上市一週即熱銷逾20萬份，「天素地蔬」成功開拓蔬食客群，與「漢來蔬食」、「養心茶樓」、「華師父」聯名，店數超過300店；新型吊掛商品如小菜、滷味與雞胸肉熱賣，業績較去年同期成長50%，CITY系列飲品以檔期優惠搭配OPENPOINTAPP行動隨時取助攻，成長超過10%，加上轉投資事業如統一生活(康是美)、統一速達、悠旅生活(星巴克)、博客來等11月皆表現亮眼。

在商品部分，民眾防疫意識升溫，使得口罩需求提升，帶動便利用品類別業績成長70%；11月初年菜預購主攻團購美食，並針對生活家電規劃超值優惠，帶動整體預購業績成長近20%。

OPENPOINT聚焦會員尊享優先策略，會員數突破1200萬人，前10個月吸粉550萬名會員，搶先購獨家商品組合最受惠會員青睞，如11月推出「開心花．隨時取」、「統一獅封王慶」等集團熱門活動，總計共6天內吸引120萬人次搶購飲料、鮮食等商品，帶動會員活躍率提升至50%。

統一超前11月合併營收2357.05億元，為歷年同期新高；截至11月底，7-ELEVEN門市店數共6004家，突破6000家里程碑。

店數持續增長，以及秋冬型新品和雙十一電商大檔對鮮食業績、EC包裹代收的挹注，全家11月合併營收為71.5億元，年成長9.07%，累計1至11月合併營收為781.03億元，較去年同期成長9.94%。

在店數部分，11月店鋪數較上月增加22家，截至11月底共達3759家，較去年同期增加6%。

邁入12月，統一超表示，線上線下整合全新「i預購」平台上線延伸虛擬貨架，賣貨便打造「國民經濟生活圈」，創新全方位購物體驗；位於台中全新「X-STORE4」複合「OPEN！家族X三麗鷗家族」創新店型開幕，持續架構成為被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

全家表示，年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、熱飲需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機均可望挹注銷售。

(時報資訊)