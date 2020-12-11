已婚的陳女。（莊旻靜攝）

32歲籍姓通緝犯於竹北遭劫囚，警方於10日在基隆逮回籍男以及接應劫囚的2女1男。據了解，籍男逃獄多時，8日與警方約定投案，籍赴警局後見刑期達5年8月，再加上陳姓女友曾在他投案後前去探望，並向籍男說：「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，疑似雙重理由催化下，讓他萌生逃脫之意。

據了解，現年32歲的籍姓男子為新竹在地大毒梟，過去因擅自擁有槍枝、販毒以及縱火等案件遭判刑，執行5年8月，籍男在犯案後大膽承認犯行，相當敢做敢當，但卻在發監日未依規報到，淪通緝犯。

據《自由時報》報導，8日，籍男與熟識的警察約定好投案，未料，籍男投案後才知曉合併刑期達5年8月，逐漸萌生反悔之意。籍男聲稱，投案時陳姓女友曾去派出所探視他，陳女更突然丟出懷孕的震撼彈，更說：「你就去關吧，我會寄小孩的照片給你」，此話一出讓初逢子嗣的他深深動搖，才動念聯絡友人，開始計畫劫囚一案。

現今社會警力戒備森嚴，發生劫囚一案震驚社會，嫌犯的不倫戀情亦掀上檯面，不僅惡名昭彰的大毒梟竟做他人小王，人妻更為了救愛，冒著法律責任，開著丈夫的車前大膽劫囚，人妻的丈夫見警方上門才知道被戴綠帽，甚至人妻還懷上籍男的種，劇情狗血。

據傳，籍姓男子作風瀟灑氣派，不僅個性敢愛敢恨，外加長相斯文帶有痞味，不少女子向他買毒時深深地被迷住，桃花超旺，就連人妻煞到他，甘心為他背棄家庭。

(中時新聞網)