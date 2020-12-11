FCC(美國聯邦通信委員會) 周四以5比0全票通過「排除華為和中興通訊設備的清單」，並啟動撤銷大陸電信業者在美運營相關程序。

美國早已推出「淨網」(Clean Network)計畫，從營運商、線上商店、應用程式、雲端、電纜要從網路全面排除中國大陸，但主管通訊、電子媒體的獨立委員會FCC是初次正式宣布禁用華為、中興通訊設備，今年7月30日該機關已認定華為、中興對國家安全構成威脅，禁止83億美元政府資金向這2家公司採購。

FCC通過禁用同時也 推出補助計畫，至少提供 16 億美元，向合法的較小供應商提供替換設備的補償，但該資金正等待國會配發。一旦資金到位後，美偏遠地區通訊運營商必須從其網路中排除華為、中興設備或服務。

除在設備上禁絕陸企，FCC也已啟動撤銷陸資電信商在美國運營授權。FCC 主席帕伊(Ajit Pai) 表示，非常擔心中國電信被迫遵守北京提供資訊的要求。FCC於4月就已停止中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司 ComNet(美國) 在美業務。

(中時新聞網)