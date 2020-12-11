國民黨革實院長羅智強以民進黨立委吳思瑤挺萊豬，成立臉書「我＋1 」粉專，開出按讚數門檻推動罷免。而昨早還差6000讚才達到集滿6萬8860讚、公布下階段「罷瑤計畫」標準，但羅智強今早宣布，感謝大家支持，「我＋1」罷免吳思瑤的粉專，破7萬粉絲，已過第一階段目標，現將啟動第二階段任務：「留瑤察看」。

羅智強今在臉書發文表示，「我＋1」罷免吳思瑤的粉專，破7萬粉絲，已過第一階段目標：68860門檻。請吳思瑤，仔細聆聽這7萬的民意，他也在此宣布解封第二階段任務：「留瑤察看」。

「我們等著看吳思瑤在12月25日的院會表決，會不會和聯席委員會一樣『缺席』，只要吳思瑤投下同意票」，羅智強強調，到時就會正式啟動罷免吳思瑤的行動，屆時他會解封第三任務，告訴大家接下來罷免吳思瑤的行動方案。

羅智強表示，如果吳思瑤缺席，不管是跑攤、考察、理髮、睡過頭，只要沒有投下同意票，他也會信守諾言，停止罷免吳思瑤的行動。羅智強更對吳思瑤喊話說，他不在乎吳思瑤罵他政治癡漢、選舉狂、跟騷，但這7萬的民眾不是政治癡漢！

羅智強也列舉2位反對萊豬進口的人民心聲。一位是住在台北市士林區的「爸爸」、也是吳思瑤選區選民，那位父親哽咽拜託要他擋下萊豬，別讓上小學的孩子吃到萊豬。另一位則是罕病兒母親，該位母親希望他能轉告吳思瑤，孩子得了罕病，吃任何一點點類似瘦肉精等有神經興奮劑的東西，癲癎就會發作。請問這2人都有跟騷吳思瑤嗎？

「是民進黨執意放進瘦肉精豬肉，將跟騷他們的孩子一輩子，而且是致命的跟騷，才是這些人的無奈心聲」，羅智強痛批吳思瑤，「妳是台北市選出的立法委員，妳聽見了嗎？請問，黨意，大過這些選民的無奈心聲嗎」？如果罷免行動正式啟動，那麼發起罷免行動的並不是羅智強，是背叛台北市民、投票護航萊豬的吳思瑤自己。

(中時新聞網)