臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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立法院本會成立修憲委員會，但至今尚未舉行過會議，《NOWnews今日新聞》昨（10）日舉辦第二屆修憲論壇，針對「18歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，邀請跨黨派立委、專家學者等人對談。國民黨立委陳玉珍與基進黨立委陳柏惟，兩人狹路相逢，當場上演唇槍舌劍。陳玉珍嗆陳柏惟「不要只跟著民進黨舉手」，現場民眾希望陳柏惟回應，陳則回酸：「不用回應，我沒有在聽！」

修憲論壇第三場次主題為《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》陳柏惟表示，如果國民黨不要阻擋，修憲案就有機會通過，但國民黨卻常常有意見。陳玉珍反嗆，希望他在議場內的投票時，不要只跟著民進黨舉手，這樣會失去主體性，比較可惜。

陳玉珍的一番話，引起現場民眾鼓譟並希望陳柏惟能夠回應。對此，陳柏惟原未出聲，僅瞪大眼睛、攤手表示不認同，並用紙筆寫下「見縫插珍」四字作為反擊，但在現場回應的呼聲下，陳柏惟僅低調說道：「不用回應，我沒有在聽！」

另外，陳玉珍也提到，民進黨立委陳亭妃日前提出國家正常化修憲提案，在立法院會遭國民黨要求退回程序委員會，當下民進黨完全沒有表示意見，但其實民進黨在國會有絕對多數優勢，只要民進黨團同意，就可以透過表決方式，讓該提案付委，但民進黨團沒這樣做，可見本身不支持這樣提案，陳玉珍酸「說的跟做的要同一套」。

針對兩人在論壇上的言語交鋒，網友紛紛痛批陳柏惟：「還沒睡醒嗎？一直在說夢話」、「這種人」、「所以他在說夢話啊，基進黨下次可能一席都沒有」、「他的立委怎選上的，是根據什麼來選的？817請回答！連腦子裝屎的小屁孩，都在台中選上了，台中人，怎想怎看？」「一隻呆雞的黨也就只能嗆，不然沒人理」、「1打35比較有價值」。

(中時新聞網)