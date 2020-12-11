鈣質為成長茁壯必須營養素之一，許多家長只知道鈣質能幫助成長與骨骼健康，但其實鈣質與孩童許多生長都有十足關係。然而，鈣質缺乏問題是台灣所有營養素中最嚴重的，但卻不是最難滿足的！除了鈣質以外，蛋白質和維生素也是孩童生長重點，這次就讓好食課營養師解析這些營養素的重要性，讓爸媽們了解如何幫助小孩攝取足夠營養吧！

鈣質、維生素、蛋白質營養攝取不足，骨質、生長大受限

鈣主要儲存於骨骼中，成為骨骼的「水泥」結構，攝取足夠的鈣質有助於骨骼發育，小孩在成長過程中需要足夠的鈣質來延展骨頭，因此鈣質的攝取足夠與否與骨骼健康息息相關。

過去許多人認為，和骨骼健康最相關的營養素只有鈣質和維生素D，但其實研究顯示蛋白質與其他的維生素也與骨骼健康息息相關！

以維生素B2為例，過去研究發現B2的攝取量會與骨密度成正比，顯示維生素B2攝取不足時，可能會減少骨密度，降低骨質健康！

然而，這些營養素不只影響骨骼，也參與許多生理功用，例如：補充鈣質有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性，幫助預防小孩在生長過程中發生抽筋、肌肉緊繃等問題。

除此之外，鈣質和維生素也都是免疫細胞生長與活動的重要營養素，攝取這些營養素也就有助於維持孩童的健康。

從國小開始，鈣質與維生素B2攝取滿足率直接砍半

進入學童期，鈣質需求量從500-600毫克大幅上升至800-1,000毫克，但學童的鈣質攝取量不增反降。從原先的600毫克降低至400毫克，讓鈣質滿足率從113%（男）、97%（女）的達標狀況，急劇下降至僅剩49%（男）與46%（女），然後就一路缺鈣至老年。維生素B2滿足率也從幼童期的229%（男）、197%（女)，大幅減少至剛好達標（男生98%、女生103%）而已。

從國小開始，學童鈣質攝取滿足率大幅下降。(圖/好食課提供)

從國小開始，學童維生素B2攝取滿足率大大降低。(圖/好食課提供)

但上了小學後，學童乳品攝取量也大幅降低。(圖/好食課提供)

鮮奶同時含鈣質、維生素B2，因此鈣質與維生素B2的急遽下降和需求量上升有關以外，也可能是飲用鮮奶的習慣改變所導致！

國民營養調查顯示，1-6歲的幼童每天會喝到1.2-1.3杯的鮮奶，但到小學後就減少至0.5杯，這幾乎是沒有攝取乳品類的習慣。推測可能是幼兒園常會供應乳品，或家長更在意幼童的生長與鈣質狀況，家中習慣常備鮮乳讓小孩補充。

但上了小學後，學校供應鮮乳的量大幅減少，而家中也可能不再常態買鮮奶，因此導致小孩進入小學後，鈣質和維生素B2攝取量下降甚至不足的狀況。

跟著國健署一起早晚一杯鮮奶，補足學童營養

鮮乳，是我們同時補充鈣質、蛋白質與維生素B2的最佳來源，每杯鮮乳（240毫升）就約含有240毫克的鈣質。

跟著國健署一起早晚一杯鮮奶，補足學童營養。(圖/好食課提供)

建議跟著國民健康署推行的「我的餐盤」，每天早晚一杯奶，讓我們與小孩在現有的鈣質攝取基礎上，補充約480毫克的鈣質，讓鈣質滿足率從原先近50%直接飆升至將近100%，也就能減少缺鈣的問題！除此之外，每杯鮮奶含有7.2克蛋白質和0.5毫克維生素B2，早晚各一杯也能同時滿足蛋白質每天建議攝取量的30%，達到100%的維生素B2建議量！

只要每天早晚一杯奶，就可以補充豐富的鈣質、蛋白質與維生素B2！早晚一杯奶的最佳時機，第一個是在大家出門上班上學前，由家長作榜樣一起喝第一杯鮮奶，這樣也可以因為飽足感而減少大家購買奶茶、紅茶等含糖飲料的機會。

每天早晚一杯奶，就可以補充豐富的鈣質、蛋白質與維生素B2。(圖/好食課提供)

早上攝取第一杯，是幫助我們從50%進步到75%，攝取量還是不足建議量！因此建議晚上回家後，或者在睡前可以再喝一杯鮮奶，除了墊胃減少吃宵夜的機會以外，也能幫助入睡，讓小孩成長更順利！

有些家長或小孩不願意喝鮮奶的原因，是過去曾喝過乳味較為濃厚的鮮乳，但若因為風味而完全屏除鮮奶，這就喪失許多獲得營養的機會。

近年來，有許多國際獎章的設立，鼓勵業者發展風味更好的食品，國內也有數家業者有獲得國際獎章的殊榮，更有業者連續四年都得到獎章肯定，建議可以從這些獲獎的鮮奶著手，讓小孩更願意喝奶，達到國健署建議每天2杯奶，掌握成長關鍵！

(中時新聞網)