29歲「鐵肺天后」鄧紫棋和造型師男友Mark兩年前公開認戀，兩人郎才女貌，得到不少粉絲祝福。昨(10日)港媒報導，指Mark於2015年捲入一起打人傷害案，2017年罪名成立，Mark遭判入獄3月3星期，知情人稱鄧紫棋當時為男友顧面子，裝沒事幫對方更新社群網站，但對此，當事人暫無回應，不知真偽。

鄧紫棋10年前和林宥嘉被拍到約會，2014年男方宣布分手。2016年就傳出鄧紫棋和造型師富二代男友Mark交往，兩人起初不認，後來被拍到赴日本約會，戀情才逐漸明朗化，近年兩人感情穩定，今年初還傳出兩家人到泰國秘婚，但鄧紫棋否認。

鄧紫棋被傳替男友隱瞞入獄一事。（圖／中時資料照片）

鄧紫棋和Mark交往後，有造型師男友加持，整個人打扮也變得更美，常獲外界好評，兩人於公於私都是好搭檔，Mark平時也會陪女友四處工作並充當發言人，但卻常傳出負面傳聞。據《東網》報導，昨有知情人爆料，指Mark性格火爆，2015年底在銅鑼灣一間酒吧涉嫌傷人，2017年9月被判有期徒刑3月3星期。

李蘊（左）回應已經很久沒跟鄧紫棋碰面。（圖／翻攝自李蘊Renee微博）

知情人稱，鄧紫棋為維護男友自尊，在Mark入獄期間不僅封口此事，還照常幫對方在社群網站PO文，營造沒事的樣子，而先前Mark就因插手女友財政，被粉絲批評，如今傳出曾入獄，媒體求證鄧紫棋好友李蘊，她回應不知情，因為疫情已經很久沒跟鄧紫棋見面，但印象中的Mark人很斯文，只要好友開心幸福就好，而鄧紫棋方面暫無發聲。

(中時新聞網)