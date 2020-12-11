國民黨革實院長羅智強今早宣布，他成立「我＋1」罷免吳思瑤粉專，破7萬粉絲，已過第一階段目標6萬8860門檻，將對吳「留瑤察看」，直至1225日立法院會表決，只要吳沒投同意票，他就停止「罷瑤行動」，若吳投同意票，他就解封第三任務，說明「罷瑤行動」方案。

羅智強今早在臉書說，「我＋1」罷免吳思瑤的粉專，破7萬粉絲，已過第一階段目標：68860門檻，請吳思瑤，仔細聆聽這7萬的民意，我們在這裡也宣布解封第二階段任務：「留瑤察看」。

他說，我們等著看吳思瑤在12月25日的院會表決會不會和聯席委員會一樣「缺席」，只要吳思瑤投下同意票，我們就會正式啟動罷免吳思瑤的行動，屆時我會解封第三任務，告訴大家接下來我們罷免吳思瑤的行動方案。相反的，如果吳思瑤缺席，不管她是跑攤、考察、理髮、睡過頭，只要她沒有投下同意票，他也會信守諾言，停止罷免吳思瑤的行動。

羅智強表示，他想對吳思瑤說：「你可以生氣的罵羅智強政治癡漢、選舉狂、跟騷，我不在乎，但我要提醒『這7萬的民眾不是政治癡漢』；超過4000位到他面前投下反萊豬票的台北市民不是選舉狂；那位哽咽要我擋下萊豬，別讓他上小學的孩子吃到萊豬，並指名要我罷免你的士林區爸爸，他也沒有跟騷妳。」

他說：「另一位希望我轉告妳，她的孩子得了罕病，吃任何一點點類似瘦肉精等有神經興奮劑的東西，癲癇就會發作的罕病兒媽媽，也沒興趣跟騷妳。是民進黨執意放進瘦肉精豬肉，將跟騷她的孩子一輩子，而且是致命的跟騷這些人的無奈心聲，妳是台北市選出的立法委員妳聽見了嗎？請問，黨意，大過這些選民的無奈心聲嗎？」

「請繼續到我＋1按讚，為反萊豬民意集氣。」羅智強一面號召按讚，一面指出，他要告訴吳思瑤，如果罷免行動正式啟動，那麼發起罷免行動的並不是羅智強，是背叛台北市民、投票護航萊豬的吳思瑤自己，「吳思瑤，妳會不會被罷免，就在12月25日院會投票時，妳的一念之間。」

(中時 )