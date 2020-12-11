據美國有線電視新聞網（CNN）與路透社報導，即使美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗在受測中出現醫護人員過敏現象，美國食品藥品監督管理局（FDA）的諮詢委員會10日投票中，仍壓倒性通過建議授權輝瑞疫苗緊急使用，預計數天內就會開始分配疫苗給第一線醫療人員。

雖然在受測中出現醫護人員過敏現象，美國食品藥品監督管理局諮詢委員會仍通過投票，建議FDA授權輝瑞疫苗緊急使用。

報導指出，FDA的疫苗和相關生物製品諮詢委員會中，17位委員投下贊成、4票反對、1票棄權之下，建議瑞輝疫苗緊急使用，但投票結果並不代表FDA會立即完全授權使用。

輝瑞的疫苗研發部主任揚森（Kathrin Jansen）表示，新冠疫情基本上已經失控，引進疫苗是當務之急。瑞輝也表示，10日已向美政府提出在明年4月全面許可使用申請。另外，美國疾病預防與管制中心內的免疫實踐諮詢委員會也將開會，決定是否推薦輝瑞疫苗分發全國使用。

美國政治新聞網站Politico報導，FDA先前公布了輝瑞疫苗相關受測報告，初步認證疫苗效力達95％，也首度披露臨床試驗過程中共造成6名志願者死亡，不過他們的死因都和疫苗本身無關。不過，英國在8日開始大規模接種輝瑞疫苗後，8日傳出有2名醫護人員出現過敏反應，英國藥品及保健產品管理局（MHRA）緊急提出建議，呼籲有「嚴重過敏反應史」的民眾不接種輝瑞疫苗。

FDA做出此一決定之際，全美新冠疫情日益惡化，單日死亡人數不僅破紀錄超過3千人，而至今的全國確診人數升至1500萬人、30萬人病歿。

(中時新聞網)