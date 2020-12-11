美國勞工部周四（10日）公布，11月消費者物價指數（CPI）月增0.2％，高於分析師預期的月增0.1％。若按年來看的話，11月CPI年增1.2％，同樣高於市場預期的年增1.1％。

美國11月CPI增幅高於預期，主因在於旅館、機票與服飾價格攀高。數據顯示，運輸成本暴增1.8％，增幅創下四個月新高。

至於扣除食物與能源等價格波動較大項目後，11月核心CPI月增0.2％，高於市場預期的月增0.1％。11月核心CPI年增1.6％，符合分析師預期。

(工商 )