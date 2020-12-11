【愛傳媒秦明憲專欄】最近有媒體報導：身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲想要辭掉黨主席職務，頓時引發政壇想像。日前媒體一直也在討論藍白合作的議題，也就是國民黨跟民眾黨合作的議題。這兩件事情看起來不相干，其實背後有玄機不無關聯。

先看柯文哲辭主席的消息，這個訊息曝光，柯文哲立刻在臉書上強調會一直跟民眾黨站在一起，還呼籲大家支持民眾黨。原因很簡單，這一波新聞來勢洶洶，有心人很希望藉此打擊民眾黨士氣，讓民眾黨變成不會有大發展的小黨。

再看「藍白合」，雖然討論熱烈，連民進黨政治人物也一再點名藍白會合作，但是稍微思考就知道，這其實是個假議題，也就是實際上根本不可能。

為什麼不可能？藍白合作的議題，最早是在2020年總統及立法委員大選的時候出現。當時就有人提出主張，如果沒有任何一黨在立法院過半，屆時只要藍白合作的席次可以過半，就由國民黨跟民眾黨聯合執政。但真正的問題是，選舉結果是民進黨一黨過半，所以藍白合不合，一點實質意義都沒有，反正在立法院還是無法過半。

過去這段時間，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，跟朝野政黨都有良性的互動，不只跟民進黨民代王世堅大和解、跟身兼民進黨主席的蔡英文總統也融冰了，還跟國民黨前主席馬英九前總統熱絡互動。

有趣的是，有一些綠營民代、特定媒體以及網軍卻故意帶風向，只注意民眾黨跟國民黨互動的部分，說是藍白要合作了。

各位看倌，值得分析的部分來了：藍白合真的不可能嗎？如果不可能的話，為什麼特定色彩的有心人要一再帶風向？

先看藍白怎麼合，接下來的選舉是2022年的地方首長與議員選舉，在地方首長的部分，目前看起來民眾黨恐怕連現在執政的台北市長也保不住，更不太可能搶下其他縣市首長的席位。在這種情況之下，除非國民黨願意禮讓某一個縣市，不然藍白根本不可能合作。但是國民黨會願意嗎？別開玩笑了。

至於地方議員的選舉，雖然是多席次，但是國民黨內部競爭者已經僧多粥少，恐怕不太可能禮讓多少席次給民眾黨，而且民眾黨地方實力還相當薄弱，就算國民黨真的願意禮讓，幾席議員的實質意義也不太大。

再從實質層面來看，國民黨主席江啟臣在黨內並不是太強勢，藍營在各地都有山頭，現任黨主席是不是足以說服國民黨「讓利」給民眾黨以推動合作，恐怕不太樂觀啊。至於民眾黨，黨內有人似乎習慣私下透過媒體爆料放話，造成黨內紛爭不斷，而且一直以來也欠缺擅長溝通的大將，恐怕沒有人真的能夠去跟國民黨談什麼合作。從這個角度來看，藍白合根本只是有人刻意炒作的話題而已，實際上根本沒有可操作性。

既然沒有可操作性，為什麼政壇有人很熱衷談藍白合的話題呢？基本上還是要把白色抹成藍色，進而搶回來被民眾黨瓜分的淺綠支持者、甚至是真正白色的中立支持者。也就是說，炒作藍白合的議題，重點在於加強宣傳台灣政壇只有藍而沒有白，結果就是要把民眾黨推向小藍。

藍白合？怎麼合？別講什麼2024年總統大選，照目前這樣再發展下去，搞不好有政黨2022年就先被殲滅了。

作者為研究人員

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(中時新聞網)