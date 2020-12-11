【愛傳媒葉毓蘭專欄】年金改革之前，警消的子女教育補助費停發，但是退伍軍人中校以下仍然續發。許多警消苦撐不退，就是為了家中還有在學的子女，所以最近有許多撐不到退休的猝死悲劇。

我的辦公室有位退伍上校，他的孩子只是高一生，此時多麼後悔：年輕時表現優異，如果能夠以中校退伍，孩子的教育補助費就可以不用煩惱了。上個會期立法院國民黨團建議恢復軍人上校退伍的子女教育補助費，退輔會馮世寬主委也同意了。據馮主委計算大約是7.5億，而警察退休的子女教育補助費更是僅僅2.1億，實在應該研議恢復發放。蘇貞昌院長承諾願意考量。

警消與一般文官不同，年金改革應該脫鉤處理，這是退警普遍的心聲，過去幾年來退警四處陳情，卻碰到銓敘部、內政部、人事總處互推，好像踢球比賽，對人民來說，政府就是政府，是沒有部門差別的，退警心聲：被當成球踢來踢去，實在是情何以堪。

我提出多項警消權益問題後，總結詢問蘇院長，是否可以再考慮民國87年德日考察團的研議的警政總署建議，以提升警政署層級，統整國內公共安全事務以其權責相符。

我也訴求目前在交通部的交通會報提升至行政院層級，去年肇事交通事故34萬件、死亡2,865人、受傷45萬，交通安全就是國安問題，希望藉由院長主持讓問題獲得重視！

《少年事件處理法》108年修正，112年上路，未來警察不能進入校園干預衝突事件，以達到兒少去標籤化、除罪化的修法目的，但是教育部和衛福部還沒有要積極接手的意思，甚至地方的少年輔導委員會還是由警政署主辦，我要求院長一定要做好妥善的改制規劃，讓應該進場的教育部、衛福部確實進場，不要違背修法精神而把這個業務繼續留給警察。

作者為立法委員、前警大教授

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(中時新聞網)