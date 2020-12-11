〈世事漫如流水。還好他屈辱他寫作〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】妳問我，在看什麼？我揚揚手裡的書，《南唐二主詞》。妳靠過來，把書搶過去，「幹嘛突然看這本？」

「書好舊啊！」是啊，買來擱在那，有些時光了。為什麼突然想讀呢？也沒什麼理由。

華人世界，讀過一點點國學文本的，多少知道些李後主的詞，不是嗎？像沉澱於血液裡的祖先基因，時不時，會在日常潛水的某些角落裡，悄悄的浮上來。

誰，不能隨口吐露一兩句李後主的詞句呢？就如我剛才，想著不久前，一位老友的追思會，讓我把人生的浮標，回溯到自己二十五六的年歲。

那時，沒錢沒前途，卻莫名其妙的意氣風發。而後，走著，走著，邊走，邊唱青春的歌，編中年的曲，竟然也到了驚聞老友告別人生的門檻上了！

怎麼不驚心，怎麼不動魄呢？「世事漫隨流水，算來一夢浮生。」我望著落地窗外，不遠的市塵，遠遠的青山，很自然的，腦海中跳出這兩句。啊～原來是李後主的詞呢！

於是，我去書櫃裡，翻出這本封面白底黑字的《南唐二主詞》，坐在客廳沙發上，隨手翻撥起來。

妳搖搖頭，「欸，老文青，沒辦法。」妳笑盈盈的走了出去。

我也笑了笑。沒辦法。讀書也像植入晶片一樣呢，童年時期啟動的閱讀晶片，日深月累，如藤蔓攀樹而上，樹越老，長越高，蔓藤也沿著樹體攀得越緊越密了。

但，我來不及告訴妳，為何我會突然心中懸念這首詞的片段。答案竟正好是妳說的，欸，老文青嘛！

老文青，才懂得一千多年前，李後主在心情抑鬱下，寫出的這闕詞吧。

那時，他當然不叫「李後主」，而是，非常屈辱的，當著宋朝的大臣，自己南唐的舊臣面前，跪接倨傲的宋朝皇帝太祖趙匡胤的御旨，命他為「右千牛衛上將軍違命侯」。

怎麼看，怎麼辯解，這封號都不能替李後主撕下屈辱的標籤。但，他能怎樣呢？

他早該以死謝罪於祖宗的，不是嗎？他早該以死來明志，以死來殉國，來抗拒屈辱的，不是嗎？但，他並沒有。他被大軍押送，一行四十五人，離開故國，漫漫行程往北走。

他若積極尋死，途中未必沒有機會。但，他還是到了大宋的國都汴京。他穿白衣，戴紗帽，在「明德樓」下，正式稱臣受封，展開了他兩年前後的「帝王俘虜」生涯。

他沒有積極尋死這件事，當然讓他人生的最後兩年，倍極屈辱。

可是，也竟然就是這兩年，他在寄人籬下，任由宋朝皇帝侮辱的淒苦日子裡，他一字一淚的，填出了中華詞史上，驚心動魄，感人肺腑的一章！

他若真的殉國了，他若真的在沿途自盡了，李後主就只是「末代帝王」名單中的一員，聊備一格而已。

他沒有死。他承受了奇恥大辱。他以淚洗面，以詞為宣洩，他成了「詞中帝王」，名耀文學史。但，他生前未必洞悉這一切。

他繼續苟且偷生著。他繼續填詞。

「昨夜風兼雨，簾幃颯颯秋聲。燭殘漏滴頻欹枕，起坐不能平。世事漫隨流水，算來一夢浮生。醉鄉路穩宜頻到，此外不堪行。」

這闕〈烏夜啼〉，多感人啊～一夜風雨飄搖，坐在那，久不成眠。想著往事如煙，現實殘酷，只能喝酒。只能喝酒。

但他不知道，「世事漫如流水，算來一夢浮生。」直到千年之後，還在穿透一個老文青的靈魂。繼續感動這個世界上，靈魂有傷痕的每一位男女。

作者為知名作家

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(中時新聞網)