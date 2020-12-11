【愛傳媒陳玲玲專欄】過了吃「吃到飽」的年齡，已經沒有戰鬥力！現在走「吃得好」路線！重質不重量！

下著細雨的冷天，詹記麻辣鍋是首選！第一名的麻辣鴨血，這種天氣吃，甚好！

香港美食雜誌飲食男女評為全台北最好吃的鴨血，融合了六種養生中藥材及四種提味辛香料，再運用獨家技術熬煮，細緻香滑，滑嫩順口的鴨血吸收香麻帶勁的麻辣湯汁，Q滑軟嫩，是兒子的愛店！

鴨血是麻辣鍋界的傳奇！豆腐軟嫩又入味！麻辣鍋底因為加入中藥材，吃起來溫潤滋補不會過辣過燥，麻辣兼備鮮香無比，淡淡清香的麻辣湯汁，吃起來麻而不辣！

從新莊紅到台北開店，受到歌神張學友青睞，連韓星都會專程前來！

手工蝦卵花枝丸，花枝Q蝦卵脆！一口雙滋味！特飛魚卵福袋，咬一口充滿驚喜！干貝三鮮丸，丸子外圈全都是干貝絲，中間吃到了蝦子和花枝！大腸頭，軟而不爛，香麻夠味又超有嚼感！

現切翼板牛肉片，油花漂亮，軟嫩的肉質，豐沛的香甜肉汁，真的非常好吃！還有單人鴛鴦鍋外帶！

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(中時新聞網)