【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新北市環狀線旁一段精華區道路，之前因為捷運施工被圍住，但捷運去年8月完工後，到現在已經過了16個月，都還未開放通行，附近民眾抱怨聲四起。新北市議員葉元之會勘後，發現未開放的理由竟是：大家對於要單向還是雙向通車意見不同，葉元之傻眼表示：「難道地方意見100年沒整合，道路就100年不開放嗎？」

在葉元之與當地里長、新北市捷運局、交通局會勘後，交通局當場承諾，會先以機車雙向通車、汽車單向通車的方式試辦3個月，10天內就可開放通車。

葉元之指出，這條拖延16個月都不開放、造成附近居民交通困擾的巷道，位於板橋及中和的交界，緊鄰64快速道路及環狀線，靠近三民路與員山路。過去捷運尚未施工之前，開放往板橋方向的單向通行，但自從捷運施工後，道路就一直封閉至今。

葉元之表示，有附近的民眾向他陳情，之前這段道路可供行走時，從中和回板橋回家不用大繞路，可節省5-10分鐘的時間，但是現在每天看著道路無端被圍，看的到用不到，每天都盼望盡早開放，節省回家的路。

道路遲遲不開放，捷運局表示，今年6月初曾邀交通局及當地里長舉辦會勘，里長希望能夠開放雙向通車，請交通局評估需增設的交通號誌、標示牌面等設施，但交通局擔心雙向通車路幅不夠，且可能影響路口車流，所以遲未答應，導致現在仍未通車。

葉元之則表示，若各界對開放方式有疑慮，應該盡快尋求共識，而不是把路放著不管，影響民眾的使用權利。在葉元之要求下，交通局當場承諾，會朝機車雙向通車、汽車單向通車的方式試辦3個月，10天內開放通車。

(中時新聞網)