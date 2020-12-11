【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】網路正當道，大數據也越來越盛行。大數據公司營運長林慧珍指出，該公司五年來員工成長十倍，從6人到60多人，可以看出這個行業目前的發展趨勢。

林慧珍媒體經驗豐富，在投入大數據產業之前，曾任三立電視台副總經理、東森新聞& 財經台總編輯、聯合報影音事業處副總、ETtoday 副總編輯。

台灣藝術大學廣播電視學系12月10日邀請林慧珍演講，她先回顧記者生涯，提到1998年進入業界擔任財經記者，沒想到遇上金融風暴，本來大家認為比較不忙的財經線忽然變得超忙，當時有一些女記者還因此流產。

林慧珍說，早年SNG車密度最高，一輛2000萬，當時東森電視台就有14輛SNG車，規模驚人；但是隨著科技進步，現在SNG車已經漸漸被淘汰了，許多功能被便利又便宜的「5G包」取代。

林慧珍回顧記者生涯，特別提到電視劇《我們與惡的距離》，劇中賈靜雯扮演的新聞主管，在開始時非常「機車」，搶快、冷血、收視率至上。林慧珍說，她31歲當上東森新聞的副總編輯時，行徑恐怕比劇中的新聞主管還機車。

後來林慧珍進入三立視頻網，要做不同於傳統電視的節目，當時製作了一個網路節目《夜宵》，觀眾可以邊看邊買，阿里巴巴還模仿這個模式；也製作了真人真事改編而成的BL劇《愛上她的他》，大陸的B站當時還快速盜播，一個星期的觀看數就達到兩億次！

目前大數據公司已經收集了22億筆資料，該公司的「網路溫度計」每天都會公布最新的排行榜，包括人物、戲劇、以及遊戲等。林慧珍指出，這些排行有助於打破大家的同溫層認知，例如「77老大」、「丟丟妹」，不少人可能不熟悉，但他們卻是先前排名數一數二的網紅。

林慧珍也指出，很多人可能不知道每個人的網路搜尋結果都會不太一樣，因為搜尋引擎會根據使用者的使用行為、地理位置、當下搜尋情況、以及廣告需求，來呈現搜尋結果。

目前很多人都好奇大數據能不能預測未來趨勢，林慧珍說，以這次的美國總統大選為例，三家主要的大數據公司就有一家預測失靈，這家還是上屆美國總統大選預測最準確的一家，可見預測模式還要不停修正。林慧珍分析指出，網路用語每天都有新的變化，要確保網路聲量所呈現的語意分析正確，電腦程式就要持續進行「機器學習」，包括要精準掌握網路上的「乳滑」（辱華）等新用語的意義，以及「嫑嫑」在網路上的最新變化與意涵，唯有如此，才能了解網路上的真實民意。

這場演講是由台灣藝術大學廣播電視學系成長社群主辦，主持人為賴祥蔚教授。

(中時新聞網)