53歲的顏進明原在保大特勤中隊擔任敎官，許多人都是他帶過的學生，4年前屆齡轉調警衛中隊，是保安大隊的競技助敎。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

曾任高雄市警局保安特勤中隊教官、現任警衛中隊教官顏進明8日下午發燒身體不適，因流感病情加重引發肺炎，9日深夜突因呼吸困難，轉院住進屏東縣東港安泰醫院加護病房，10日下午急救無效過世，顏進明熱心陽光被封號高市警原民之光，突然過世消息，令同事好友難以接受。

53歲的顏進明原在保大特勤中隊擔任敎官，許多人都是他帶過的學生，4年前屆齡轉調警衛中隊，是保安大隊的競技助敎，他不僅是原民之光，也是黑豹特勤之光。顏曾在2012年遠赴大陸，參加少數民族運動會，為台灣民族摔角代表隊，榮獲最佳運動員奬。

據了解，顏在2018年曾在台大醫院進行心臟二尖瓣膜修補手術，術後回到工作崗位，仍熱情盡職，繼續擔任原住民樂團為犯罪預防宣導，不料，這次因A型流感引起嚴重肺部發炎，導致心律不整及嚴重肺炎併急性衰竭，急救無效離世令同僚感到不捨，高市警局將協助家屬全力協助後續治喪事宜。

(中時 )