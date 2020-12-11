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From No. 10 to No. 1 ➡️ https://t.co/6S0ZxE3qcM (ESPN+) pic.twitter.com/0Iw1lLN08F — ESPN (@espn) December 10, 2020

《ESPN》在11日公布NBA新球季百大球星的前10名，結果「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯分別排在第1與第2名，眼見湖人隊友終獲肯定，湖人前鋒馬基夫莫里斯說：「ESPN排名一如過往垃圾，但你們確實排對了前兩名。」

根據《ESPN》列出新球季百大球星前10名依序如下：詹姆斯、安東尼戴維斯、阿提托康波(公鹿)、東契奇(獨行俠)、里歐納德(快艇)、杜蘭特(籃網)、利拉德(拓荒者)、柯瑞(勇士)、哈登(火箭)、約基奇(金塊)，其中杜蘭特傷癒復出就搶第6。

難怪馬基夫莫里斯用如此偏激方式批評《ESPN》新球季百大球星排名，因為這份找來專家記者排出的名單，向來充滿爭議性，往往跟現實相差甚遠，但把詹姆斯、安東尼戴維斯列在前兩名，無疑是比較保險作法，畢竟湖人衛冕希望濃厚。

詹姆斯11日除了榮登《ESPN》百大球星榜首，更獲《時代》雜誌評選2020年度最佳運動員獎項，更用一幅14歲球迷泰勒戈登創作的詹皇畫像，登上最新一期的《時代》雜誌封面，詹皇也馬上轉發這則報導，且寫上感謝與王冠的表情符號。

(中時 )