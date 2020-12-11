美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問委員會周四以17票贊成、4票反對與1人棄權，通過向該主管機關建議批准輝端與BioNTech新冠肺炎疫苖的緊急使用授權，為FDA同意在全美大規模配發第一批疫苖掃除最後一道障礙。

受此消息激勵，周四輝瑞盤後股價上漲2.66%，報42.85美元。BioNTech盤後漲3.37%，報133.90美元。

如果FDA接受這個「疫苗與相關生技產品諮詢委員會」不具約束力的建議，將成為這個大流行病的關鍵時刻。新冠肺炎疫情不到一年，已經在美國造成逾1,540萬人染病、約29萬死亡。FDA料將接受該顧問委員會的建議。

委員會成員James Hildreth上周六接受NBC訪問時表示，FDA最早可能在周五頒布輝瑞疫苗的緊急使用授權。所謂的緊急使用授權（EUA），通常允許某藥物或疫苗使用於有限的人群或場所，例如住院患者，因為FDA將繼續評估該藥物或疫苗的安全性數據。

該委員會建議該疫苖的緊急授權應用於16歲以上的人群。在表決之前，部分專家主張其建議應限於18歲以上的人群，因為16歲和17歲人群的安全性數據「很薄弱」。

川普政府「神速行動」疫苗開發計畫首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）本周稍早時表示，FDA最快可能在周五或周六批准疫苖，然後在周日或下周一啟動美國的第一批接種。該疫苗計畫後勤工作負責人珀納將軍（Gen. Gustave Perna）周三在記者會上表示，聯邦政府已經準備290萬劑新冠肺炎疫苖，一旦FDA批准輝瑞與BioNTech合作研發的候選疫苖，將立即展開配送工作，首批疫苗將運送至64個行政區與五個聯邦機構。

(時報資訊)