萊迪思半導體公司（Lattice Semiconductor）為低功耗、可程式化設計元件的領導供應商，宣佈推出其廣受好評的安全控制FPGA系列第二代產品Lattice Mach-NX FPGA。建立在2019年所推出的Lattice MachXO3D系列產品基礎上，Mach-NX FPGA進一步強化安全功能和快速、高效能的處理能力，進而在未來的伺服器平台、運算、通訊、工業和汽車系統中實現即時硬體可信任根（HRoT）。Mach-NX是萊迪思在一年內基於Lattice Nexus FPGA技術平台開發的第三款FPGA系列產品。

Moor Insights＆Strategy總裁兼創始人Patrick Moorhead表示，開發人員設計具備安全功能和效能的伺服器平台，與惡意入侵者試圖利用韌體漏洞入侵，這兩者之間的鬥爭從未停歇。保護系統不僅需要即時的硬體可信任根，還須支援更強大的加密演算法，如ECC 384，以及更新、更可靠的資料安全協定，如SPDM。Lattice Mach FPGA系列產品可以簡化並加速這些技術的實現，保護伺服器OEM廠商平台不受網路攻擊和IP盜竊的侵害。

萊迪思策略長暨行銷長Esam Elashmawi指出，保護系統免於被未經授權的韌體存取，不僅是在啟動時建立硬體可信任根，還要求構建系統的元件在全球供應鏈中運輸時不受影響。配合我們的SupplyGuard安全服務提供的額外保護，Lattice Mach-NX FPGA可以在系統的整個生命週期內實現保護，從供應鏈運輸、首次產品組裝、最終產品運輸、整合，到產品的整個使用週期。

Mach-NX FPGA以Mach系列產品的系統控制功能為基礎，結合了一塊安全隔離區（Secure Enclave）（一種384位元基於硬體的先進加密引擎，支援可重新程式化設計的位元流保護）以及一個邏輯單元（LC）和I/O模組。安全隔離區可保障韌體安全，LC和I/O模組則實現電源管理和風扇控制等系統控制功能。

Mach-NX FPGA可以驗證並安裝OTA（Over-the-air）韌體更新，保證系統符合不斷發展的安全標準和協定。Mach-NX FPGA的平行處理架構和Dual-Boot快閃記憶體配置實現近乎瞬時反應，便於偵測攻擊和從攻擊中恢復（其效能等級超越其他硬體可信任根平台，如MCU）。Mach-NX FPGA將支援Lattice Sentry解決方案集合，為一款包括客製化嵌入式軟體、參考設計、IP和開發工具的強大組合，可加速實現符合NIST平台韌體保護恢復（PFR）標準（NIST SP- 800-193）的安全系統。

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