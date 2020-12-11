台股加權指數昨天拉回未再創新高，電子股受挫，外資單日加碼前3大個股清一色為金融股，依次為國泰金(2882)、開發金(2883)和富邦金(2881)，合計買超4.57萬張。

富邦金(2881)11月自結稅前淨利64.68億元、稅後淨利57.89億元，累計今年前11月稅前淨利921.48億元、稅後淨利803.76億元，較去年同期大幅成長37%，每股稅前盈餘(EPS)為8.72元、每股稅後盈餘(EPS)為7.57元，累計稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘均創下歷史新高。

富邦金的獲利主軸富邦人壽2020年11月稅後淨利為34.40億元，較去年同期大幅成長423%，累計前11月稅後淨利528.16億元，較去年同期亦大幅成長88%，主要受惠於投資績效亮眼及承保利潤提升。今年前11月初年度保費收入（First Year Premium）達1,126億元，總保費收入（Total Premium）為4,898億元，均為市場第二名。韓國富邦現代人壽前11月初年度保費收入（First Year Premium）為新台幣366億元，總保費收入（Total Premium）為新台幣481億元，以當地結算結果累計前11月稅後淨利為新台幣6.42億元。

富邦金旗下的富邦證今年11月單月獲利年增也逾2倍，11月稅後淨利4.65億元，較去年同期成長271%，獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升，承銷、興櫃均為市場第二。累計前11月稅後淨利為37.60億元，較去年同期成長52%。

開發金11月在證券、商銀及直接投資等業務之獲利動能支撐下，11月份自結稅後獲利14.32億元，累計前11月稅後獲利114.09億元；每股盈餘0.78元。

子公司凱基銀行11月份稅後獲利3.81億元，累計前11月獲利37.26億元，獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利。中國人壽11月獲利5.42億元，累計前11月獲利161.88億元。凱基證券11月份稅後獲利10.37億元，累計前11月稅後獲利達75.43億元，各項業務包含經紀、債券、承銷等業務皆有穩健表現，另有海外轉投資獲利貢獻。

(時報資訊)