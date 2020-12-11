昨日晚間9時19生芮氏規模6.7強震，造成全台劇烈搖晃，引起不少民眾驚慌、逃出家門。不過，有一名正在執行居家檢疫的網友害怕地直呼「真的好想奪門而出」，文章曝光後，也引發網友熱烈討論。

原PO昨（10）晚於PTT透露，最近剛從國外返台，正在台北的酒店進行檢疫隔離，正巧發生全台有感的強震，令他害怕地很想奪門而出，但為了保護大家，還是忍住了。他整個人蜷在牆角，瑟瑟地發抖，並說道「誰明天可以幫忙問一下陳時中，隔離的時候遇到超大地震怎麼辦？」

最後，他也不忘呼喊「天佑台灣！不要再來了喔！」並表示，若又有一波強震，「要跑還是不跑」處境真的很尷尬。

強震過後，指揮中心發言人莊人祥第一時間指出，居家檢疫隔離者在地震發生瞬間，認為已有危及生命安全之虞，就可戴上口罩逃出房門，若因為逃離房間觸發電子圍籬，「我們會聽由」。也就是說，遇地震等特殊原因，不會因居家檢疫期間外出， 而依「傳染病防治法」開罰10萬至100萬元不等罰鍰。

貼文曝光便引起網友熱烈討論，「看你覺得錢重要還是命重要」、「保命重要快逃啊」、「推你保護國人的精神，沒偷跑出來」、「之前指揮中心早就講過了， 天災跟緊急就醫可以離開」、「捨身救國啊」。

(中時新聞網)