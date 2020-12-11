櫃買中心11日表示，於109年首度以線上方式舉辦之「大專生證券菁英種子培育營」獲得大專同學踴躍參與，計有高達89個隊伍組隊參加線上課程學習並製作簡報影片參加投資組合競賽，在激烈競爭中選出優勝三名及佳作五名，另有由同學互相票選出的人氣獎三名，學習互動效果良好、活動圓滿達成。

自2008年起已開辦13年的櫃買「大專生證券菁英種子培育營」今年因應新冠肺炎疫情，改以線上視訊形式辦理，活動自9月中旬開始進行2個半月，89隊的參加隊伍遍及全台各大專院校。櫃買中心本次活動安排三個實務與理論兼俱的線上學習課程，金管會證期局局長張振山特別重視本次活動，也親自錄影介紹我國資本市場特色及發展，並由櫃買中心說明櫃買市場商品創新與多元服務，及業界專家講述投資人如何參與櫃買市場等；後再由同學們依據影片中所學習到的知識與經驗，以3-5人組隊方式進行討論後錄製櫃買投資組合分析簡報影音檔參加競賽。

櫃買中心表示，透過本次參賽的影片，可以感受到同學相當的用心投入，也顯現大專生對於投資理財知識的高度興趣與積極學習，且因為競爭相當激烈，隊伍間分數差異都很小，最後由政治大學與中央大學合作之「沙漠政中央」團隊獲得第一名、第二名為成功大學的「錢滾滾」團隊、第三名為臺灣科技大學的「NTUStudenTNO1」團隊。

本次活動另為增進各參賽隊伍交流學習，也舉辦各參賽隊伍可對其他參賽隊伍之簡報影片進行投票並票選出三名人氣獎，一樣由政治大學與中央大學合作之「沙漠政中央」團隊獲得第一名。頒獎典禮預計將於12月18日舉辦，現場將頒發獎金及獎狀，以表達對獲獎同學的肯定與鼓勵。

(工商 )