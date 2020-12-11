台股11日展開反彈，加權指數開在14,298.59點，台積電（2330）開高在517元，聯電（2303）早盤漲幅也逾2％，帶動指數向上攀升，站回5日線。

首次申請失業救濟金人數激增、衝擊美國四大指數開低，但投資人盼望財政紓困方案能夠有所進展，仍帶動指數跌幅收斂，那斯達克指數甚至翻紅收高。

道瓊工業平均指數12月10日下跌0.23％（69.55點）、收29,999.26點。那斯達克指數上漲0.54％（66.86點）、收12,405.81點。費城導體指數下跌0.04％（1.1點）、收2,733.67點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，短中期均線呈完全多頭排列，加上台幣持續升值，有利台股繼續攻高，月線13,900點是多方續攻的重要位置。短線漲價概念股和半導體股表現強勢，熱門股有陽明、萬海、華新科、國巨、漢磊、頎邦、中磊。

短線資金轉戰櫃買市場，配合中實戶偏多操作，櫃買指數創波段新高，區間以175～190點來看待，焦點股有均豪、漢磊、撼訊、佳邦。近日美元指數創兩年半新低，資金動能強勁，有利全球股市持續正向發展，密切留意美元指數走勢。

元富投顧指出，在新冠疫苗開發加速下，市場對第四季及明年經濟復甦更趨樂觀，加上台股技術面樂觀，且台灣出口表現優於預期，搭配全球資金寬鬆，推升台股多方走勢。

那斯達克指數仍在歷史高附近，且在疫情可望逐步緩解下，台股強勢整理機會大。現階段選股不選市，可關注內需與集團作帳股，熱門股有中鴻、新光鋼、大成、大同、彩晶、晶電。

(工商 )