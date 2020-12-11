蕭敬騰師妹劉艾立（Erika）去年疑似捲入小三風波，介入創作歌手呂孝廷的感情，扶正後還大方認愛，2人高調放閃，造成聲勢一落千丈，演藝工作量銳減，甚至和蕭敬騰的公司悄悄終止合作，今年唯一的作品就是和男友共同創作的單曲，下場悽慘。

去年網路歌手Vera爆料，交往2年的男友呂孝廷因參加寫歌創作營和Erika相識，2人越走越近，在短短5天內便寫歌寫到床上去，Vera得知後黯然分手，卻收到Erika私訊攤牌，「讓妳受打擊和傷痛我也有責任，這不是我的目的，也不是任何人的目的，所以我試著給妳我能給的溫暖，也許妳不會想要，and that’s ok。」

看似想和解，Erika卻在幾天後又在限時動態嗆聲，「嘴巴說希望自己可以勇敢起來，忘記這一切，但和妳的行為不符，I call BULLSHIT。」讓Vera忍無可忍，決心要反擊，「當小三當那麼囂張自大的，我第一次看到，所以接下來我不會忍耐。」並表示她手上握有2人更露骨的對話。

Vera公開一切坦言，「做人要有良知，有女友的人不要碰，不要習慣破壞別人的感情，還裝作理所當然。」而Erika方面，因小三的負面新聞嚴重影響形象，經紀人Summer也證實雙方已經和平結束合作關係，目前Erika的音樂事業已經全權交給男友打理。

(中時新聞網)