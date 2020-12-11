台南地區番石榴種植面積居全台前3大，農糧署南區分署輔導農民及產銷班等生產單位與具行銷通路之經營主體，合理施肥、安全用藥，玉井區愛文山年近七旬的廖高明果農，在農糧署與「玉井聯興合作社」輔導下，生產具驗證及高品質的芭樂，受消費者喜愛。

農糧署南區分署表示，規模農業是臺灣農業發展必朝之方向，透過整合生產單位，集中生產與管理，同時導入優良品種與栽培管理技術，使用共同資材、安全用藥防治及採後處理與分級作業，能有效打造安全蔬果供應體系。

截至109年度止，南區分署已輔導計27處888公頃之水果集團產區。輔導農民及產銷班等生產單位與具行銷通路之經營主體契作契銷，以市場為導向，透過計畫產銷，穩定供應優質國產水果，提升產銷經營效益。

廖高明是玉井聯興果菜生產合作社所屬班員，合作社所屬果樹60班為農糧署輔導的優質水果集團產區，該班目前種植規模近30公頃的產銷履歷驗證水果，除生產安心安全的番石榴供消費者食用外，因應季節也提供芒果、酪梨、龍眼及紅龍果等優質水果供消費者選購。

農糧署南區分署表示，今年因氣候適宜，各項水果豐產，番石榴在此時的價格更是比往年來的親民，秋冬正是番石榴味美之季節，聰明消費者可趁現在多多選購、CP值高。

(中時 )