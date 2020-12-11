宜蘭外海昨發生規模6.7地震，全台搖到不行，國家級警報大響，竟意外釣出「國家級邊緣人」，許多居住在中壢和新竹的民眾表示，有感覺到地震在搖晃，但沒有收到國家級警報，因此也有人開玩笑說，看來我又住在外太空了，等到現在都沒收到。

臉書社團《我是中壢人》的小編昨晚發文詢問，住中壢的朋友，有收到國家級警報嗎？讓網友瘋狂洗留言直呼「根本沒收到」，「不要問這些廢話，除了演習，從沒實際收到過突然來的災情訊息」、「沒有，不要再說定位飄移，我確定我在中壢」、「沒有！看來我又住在外太空了」、「沒有，倒是要收驚」。

而一名住在中壢區的讀者透露，昨晚地震發生時，他恰好在超商二樓的用餐區坐著，當時許多客人都感覺到明顯的搖晃，但都沒有收到國家級警報，也有部分客人緊張地詢問旁人：「好晃！好晃！要逃嗎？」

昨晚發生規模6.7的強震，國家級警報大響，全台天搖地動，但許多新竹人卻直呼「沒收到警報」。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

另也有網友在臉書社團《新竹爆料公社》上PO文詢問，大家都有收到國家級警報嗎？還是只有我的手機壞掉？引發網友熱議，多數人表示「沒收到」，「兩隻手機，都沒收到」、「完全沒收到」、「沒有，只有演習才會收的到」。

而少部分的網友則表示，「有收到，地震過後才收到」、「21秒之後才收到」、「竹南有收到」，因此也有人一直癡癡地等著警報，直到留言當下都還沒睡覺。

國家級警報「地震速報」的發送原則是「當偵測地震規模5.0 以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾」。所以如果你所在的地方震度只有2、3級，正常來說不會造成嚴重災害，所以不會收到簡訊。

(中時新聞網)