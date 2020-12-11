有鑑於5G時代，面對物聯網、AI人工智慧、企業專網等各領域的需求，mmWave(毫米波)頻譜因具有大頻寬，可實現高速率、低延遲特性，被認為是下一波5G重要技術演進方向，中華電持續推動5G毫米波技術發展，引爆下一波5G應用，目前也已經和聯發科(2454)、中磊(5388)、宏碁(2353)、宏達電(2498)等數家國內廠商開發的5G毫米波晶片或設備於開放實驗室進行測試。

中華電已經於今年初5G頻譜釋照中取得28GHz毫米波頻段的最大頻寬600MHz，並已陸續完成毫米波技術在實驗室與外場測試。實測結果驗證了毫米波技術可實現5G下載峰值速率Gbps等級、單向延遲ms等級的高速率、低延遲特性。對AR/VR視訊直播、高畫質視訊、智慧監控等需要大量資料高速率、低延遲的5G新應用，提供了更好的發展環境。

同時，為協助國內網通廠發展5G毫米波設備，中華電信也建置5G開放實驗室(Open Lab)，提供愛立信(Ericsson)及諾基亞(Nokia)兩套5G網路設備平臺，協助國內廠商研發毫米波基地台與用戶終端設備之互通性開發測試(Interoperability Development Testing, IoDT)，共同推動國內5G毫米波產業生態發展，目前已有聯發科、中磊、宏碁、宏達電、亞旭、英華達、啟碁(6285)等數家國內廠商開發的5G毫米波晶片或設備於開放實驗室進行測試。

中華電研究院林昭陽院長表示，中華電於28GHz毫米波頻段擁有連續600MHz的最大頻寬，能提供更好的5G高速率、低延遲的應用服務。除實驗室環境的建立外，我們近期也進一步進行5G毫米波企業專網之智慧工廠解決方案實地試驗，於工廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作等應用，逐步推展5G毫米波技術於企業和垂直場域的應用。

(時報資訊)