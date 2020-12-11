受到PC缺料影響，曜越(3540)11月合併營收下滑至4.33億元，月減5.66%，曜越表示，今年第4季營運有機會優於今年第2季跟去年同期，明年第1季可望搭配新顯卡出貨下，營運有機會優於今年第1季，公司旗下新品AH T200小型強化玻璃機殼-俏粉紅正式販售，可望為營運增添動能。

曜越表示，沿襲之前的AH T200以直升機為設計概念，座艙左右兩側各有一面4mm厚強化玻璃、前面上方採用三面3mm厚強化玻璃搭配左右兩側特殊氣孔，全模組化的機型雖然小巧，但提供玩家足夠空間發揮創意進行裝機與改裝。除了新推出市面少見的俏粉紅特殊色，AH T200小型強化玻璃機殼本身就與傳統機殼不同，精緻的小機身設計兼顧美觀與內部擴充，讓玩家延伸出無限的裝機可能性。

再者，曜越AH T200小型強化玻璃機殼-俏粉紅頂部的I/O介面上建置一組USB 3.1(Gen 2)Type C傳輸埠、兩組超高速USB 3.0、一個HD Audio、重開機鍵和電源鈕，提供玩家直覺性的使用體驗；且機殼系統散熱配置上，可安裝兩顆120mm或兩顆140mm風扇在前方和上方，一體式CPU水冷散熱可放置240mm或280mm在前方。

零組件缺料衝擊PC出貨，連帶曜越營運也受到影響，11月合併營收下滑至4.33億元，月減5.66%，但年增26.1%，累計前11月合併營收為48.72億元，年成長30.33%。

曜越表示，目前市場需求不是問題，主要是有缺料問題，第4季營運有機會優於第2季及去年同期，明年第1季若能順利搭配新顯卡，業績可望優於今年同期。

(時報資訊)