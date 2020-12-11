隨著後疫情時代產業復甦驅動數位轉型需求，加上第4季為傳統認列高峰，資訊服務廠商11月營收都有不錯表現，精誠(6214)11月營收年成長22.59％，緯軟(4953)營收年增6％，來到今年最高，東捷資訊(6697)年增30.47％，昨日掛牌上櫃的叡揚(6752)衝上1.15億元，是公司2018年8月對外公佈營收以來最佳表現，年增12.78％。12月進入年底專案認列高峰，各廠商營收可望續強。

精誠11月合併營收為19.89億元，年增22.59％，前11月累計營收為192.6億元，年增7.55％。精誠指出，11月主要來自於高科技製造業客戶大型專案驗收認列，以及政府機構持續增長的數位轉型需求，而投資併購鼎盛、宜誠等產生的綜效也為營收帶來貢獻。此外，大陸與香港市場受惠於數位轉型需求增溫，在爭取部分大型專案有所斬獲，也是11月營收成長原因。

緯軟11月合併營收為4.54億元，月增8％，年增6％，為今年最高及歷年同期新高；累計前11月合併營收為46.43億元，年減5％。公司指出，金融、電信、和製造業延續2020年的熱度，金融科技、5G升級、智慧製造等相關資訊服務類別需求強勁，求才若渴，緯軟除了在海內外大舉招募人才，也對內部員工祭出人才推薦獎金加倍計畫，希望盡快補足人力缺口，以滿足客戶需求並搶佔市場商機。

東捷資訊11月營收為0.85億元，月增8.51％，年增30.47％，隨著後疫情時代產業復甦驅動數位轉型需求，在年初暫緩的企業體質重整、軟硬體系統升級或導入需求湧現，有利於接單表現。東捷資訊表示，今年以來因為疫情造成的供應鏈斷鏈危機，因此打造符合各產業、領域共通需求的「供應商交期管理系統（DMS）」，為企業採購端與供應商建立協同合作平台，並且可與企業現行採用的SAP ERP與東捷資訊自行研發的WMS倉儲管理系統無縫接軌，提供進一步的數據分析，近期已協助南部製造業者導入，且接獲許多企業關注詢問，預計可成為未來重要的成長動能。

叡揚11月營收1.15億元，年增12.78％，累計前11月營收9.63億元，年增11.61％。公司多年執行軟體專案所經歷的企業CRM、HR、公文管理、知識管理等軟體提升企業e化程度，也帶動套裝軟體銷售成長，近年來系統與資安議題興起，對SaaS、系統、資安、工具以及雲端服務的企業e化軟體需求成長，且公司未來在雲端服務比重逐漸攀升，對獲利提升有正向貢獻。

(時報資訊)