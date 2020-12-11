被稱為「邱霸子」的警界最佳救火隊長，2年前也是帶著救援角色接任移民署的署長邱豐光，即將明年一月屆退，接任人選引人關注。2年前，發生越南團旅遊團來台148人集體落跑，當時正因世大運維安風波而沉潛的他，銜命接掌移民署，半個月就抓回半數脫逃者，連續搗破人蛇集團，救援得讓政府顏面有光，下個月救援投手將走下投手丘，順利終結賽局的身影，猶如他的外號「霸氣又細膩」，也光榮地留下身影。

警界有句俗語，「案子會找人」，2015年台北市爆發震驚社會的西門町槍擊案，當時警政署立刻昨發布邱豐光接任台北市警局長，首要任務就是盡速破案， 讓市民安心，邱豐光不負使命，短時間內就將殺手陳福祥逮捕到案。

2010年台中角頭翁奇楠命案，當時台中市警局長胡木源下台，綽號「霸子」的邱豐光也臨危受命至台中，立刻偵破這起牽涉警界與黑道甚廣棘手案件。

但是世大運的維安風波，卻讓邱豐光意外遭受牽連，從台北市警局長「明升暗降」，重回到警政署擔任副署長，沉潛一段時間後，2018年12月，越南旅遊團來台，發生148人集體脫逃事件，導致移民署長下台，當時高層立刻找上最佳救援隊長接任移民署長，他立刻將當時士氣低落的移民署士氣拉起，半個月就抓回一半以上脫逃者，1個月破獲幕後人蛇集團。

讓移民署成為最大個改變是，邱豐光比照警政署，在今年初成立科技偵查中心，在北中南三區大隊成立科技偵查隊，讓同仁可以透過數位證物勘驗、數位取證、大數據資料分析偵辦案件，縮短人工比對及分析時間，讓外勤同仁辦辦案時更添加利器。

據了解，目前高層正在徵詢下任移民署長人選，未來誰會出線，是否能超越邱豐光障礙，受到外界關注。

(中時新聞網)