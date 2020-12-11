高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中。黃日前表示，選區有不少長輩問說，怎麼有一陣子沒看到她上政論節目，其實是她除了議會總質詢，還抓緊時間跑遍鳳山的大小活動，拜託看到的人能多幫她分享出去；更刊出多達40張照片，證明自己真的有在跑活動。
黃捷日前在臉書發表《黃捷去哪裡》一文，表示最近有不少鳳山的長輩問她，怎麼有一陣子沒看到她上電視政論節目講時事？黃解釋，自己上週除了議會總質詢，還抓緊時間跑遍鳳山的大小活動，包括校慶、區權會、演講、訪談等，不放棄任何可以跟長輩、年輕朋友認識與溝通的機會，緊鑼密鼓的活動也讓她「全力以赴的火焰完全燃燒」。
黃捷更刊出高達40張照片，希望有人若看到自己親朋好友出現在照片中的，歡迎自行標記，也拜託看到這篇文章的人能幫她分享出去，好讓更多人了解她擔任鳳山選區議員的日常。
文章一出，獲得超過4300個讚、163則留言與28次分享。網友紛紛留言：「認真的議員，選民看在眼裡，經得起考驗」、「認真做事就對了」、「認真的女人最美」、「可愛的黃捷，看起來小小隻跟小朋友一樣高耶」；但也有網友留言：「不務正業，罷她！」黃捷本人則親自回覆「？」以一個問號，表示對該名網友言論深感不解之意。
(中時新聞網)
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