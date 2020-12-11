胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）公布自結11月合併營收3,274萬元、年增7.95％，累計今年前11月合併營收3.22億元、年增2.92％，讓公司單月營收創連續5個月來的正成長，累計前11月營收創連續3個月來的正成長。

橙的表示，受惠第四季進入歐美地區冬季雪胎密集換裝TPMS的銷售旺季，帶動公司來自歐美地區AM市場客戶的拉貨力道，屆時，公司營運可回到疫情前的正常水準。

橙的創造11月AM市場營收比重維持6成的水準，加上大陸OEM市場客戶的客製化TPMS系統出貨暢旺，挹注大陸OEM市場單月營收年增159％，均是推升11月營收年增7.95％，繳出連5個月保持年增率的關鍵。

橙的指出，從今年前11月AM、OEM市場客戶營收比重，分別約六比四來看。其中，OEM市場營收，明顯較去年同期大幅增加1.6倍，主要歸功於大陸北汽福田商用車的訂單，加入量產計畫的助威，加上鄭州宇通客車、台灣OEM重型機車的TPMS訂單良好的出貨表現所致。

這不僅創造公司整體產能，達規模經濟效益，亦抵銷公司今年AM市場整體受到疫情與匯率波動影響銷售業績的負面衝擊，是整體營收仍可逆勢繳出年增率的重要關鍵。

展望未來，橙的仍持續憑著無線技術（RF）、高低溫汽車電子設計，及電源管理三大TPMS系統的核心技術，結合各種通信系統（WiFi、藍芽、5G NR、RFID）相容，及雲端大數據等，透過TPMS系統數據與車輛電腦對話，可向運營商提供即時監控的解決方案。

隨著5G趨勢的來臨，上述解決方案有望協助更多營運商，實現車聯網用於車隊管理，並展現良好的商業成果，搶灘更多客車、商用車、電動車，及輕軌列車等相關利基型市場。

此外，橙的同時也持續透過布局在全球超過5個營運據點，包括與輪胎通路業者、售後服務廠商等更多合作的可能性，穩步擴張市場版圖，藉以挹注整體營運保持長期穩健的成長動能。

(工商 )