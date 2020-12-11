繼宣布開放萊豬進口後，蔡政府下一步正為開放日本核災區食品做準備。面對民意反彈，行政院長蘇貞昌今被問到，是否能保證「不開放核食」？蘇貞昌不置可否，而是重申「食安第一」，呼籲民眾放心。

日前返台的駐日代表謝長廷在上周六公開表示，此行回台灣跟蔡總統、蘇院長討論過福島五縣市食品進口；他說表示，中國大陸外長王毅與日本外相茂木敏充已經達成協定，他們是有要積極去解決福島地區食品的問題，如果中國比我們先開放，支持我們的政治家會很尷尬、很沒面子。

訊息傳出後，顯示蔡政府在進口萊豬後，日本核災區食品將是下一個叩關的爭議性商品。今天上午蘇貞昌赴立院備詢前，被問到從開放萊豬、關閉中天，到傳出開放核災區食品都引發民怨，政府能否保證不會開放核食？

對此，蘇貞昌並未正面回應，僅表示，政府對於國人的健康始終擺在第一位，未來也會一直努力，希望國人同胞放心，政府的五大措施，從源頭、海關到餐桌都會嚴格把關。他也提到，雖然業界進口商有說不會進口萊豬，但也會明白標示有沒有萊劑。

(中時 )