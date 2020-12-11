美國總統當選人拜登周四提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表

美國總統當選人拜登周四提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，而這位台灣移民第二代現任眾院歲計委員會首席貿易律師。

據CNBC新聞網與《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，要是拜登對戴琪的任命獲得參議院通過，或許她會採合縱連橫政策，加強與其他國家合作，但可能不會改變川普政府時期對北京強硬的立場。

而部分中方專家認為，拜登選擇對處理美中貿易爭議有豐富經驗的戴琪出任貿易代表，可能會讓北京在與華府的關係上面對更複雜的挑戰。復旦大學美國研究中心主任吳心伯說，戴琪先前在WTO設定因應美中貿易糾紛的戰略，意味著她善於在多邊平台上對北京施壓。

事實上，拜登已經表示，在檢視川普與北京的協議之際，不會立即撤除對中國大陸的關稅。白宮前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）說，戴琪和現任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）都有處理中方不公平貿易的豐富經驗。他說，戴琪中文流利，與中方談判時將贏得敬重。

不過，他也指出，戴琪很可能會採取不同的策略，透過世界貿易組織（WTO）體系和聯手其他國家對北京施壓，讓中方有所改變。

而萊特海澤團隊認為，WTO與世界銀行（World Bank）官僚化，作業遲緩，又受到北京影響，因此往往選擇繞過WTO，直接透過關稅施壓。針對這點吳心伯說，川普與萊特海澤偏好打雙邊貿易戰，但拜登政府卻相反，並不認為加課關稅是正道。他指出，戴琪在拜登政府中可能會廣結盟友，聯手在WTO對北京施壓。

另一方面，身為北京政府顧問的中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，從於戴琪處理美中貿易問題的經驗看來，她獲得提名可能是中美關係的另一個「負面訊號」，意味華府將繼續採取對中方強硬的立場。他強調，這對中方來說可能不是好消息，而這不是她中文說得好不好，或是屬於甚麼族裔的問題，北京還需要觀察，她對拜登是否真正擁有政治影響力。

此外，時殷弘說，北京對拜登選擇他們所知不多的戴琪出任美國貿易代表，還有印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任駐北京大使，可能一點都興奮不起來。

戴琪在康乃狄克州出生，華府長大，父母都來自台灣，小時經常隨父母回台探親。她畢業於耶魯大學和哈佛法學院，曾在華府多家律師事務所的國際貿易部門工作。1996—1998年曾以耶魯中國學者身分前往廣州，在中山大學教英語。

而戴琪的任命若獲得批准，她將成為拜登內閣中的第一位華裔成員，也將創下華裔首度擔任美國貿易代表的紀錄。此外，她也將成為美國史上執掌貿易代表署的第一位有色人種女性。

影》陸學者爆料 北京在美權力核心有人 搞不定川普指望拜登
CNN：臨去秋波 美海軍情報官訪台 川普要塑造拜登外交政策
川普搞破壞 盛傳拜登就職當天將有重大宣布
文章來源：Biden picks longtime China critic Katherine Tai as top U.S. trade official
文章來源：China’s task ‘may be complicated’ if Katherine Tai lands top US trade job

(中時新聞網)

#戴琦 #台灣 #拜登 #美中貿易 #美國貿易代表