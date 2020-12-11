美國總統當選人拜登周四提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表

美國總統當選人拜登周四提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，而這位台灣移民第二代現任眾院歲計委員會首席貿易律師。

據CNBC新聞網與《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，要是拜登對戴琪的任命獲得參議院通過，或許她會採合縱連橫政策，加強與其他國家合作，但可能不會改變川普政府時期對北京強硬的立場。

而部分中方專家認為，拜登選擇對處理美中貿易爭議有豐富經驗的戴琪出任貿易代表，可能會讓北京在與華府的關係上面對更複雜的挑戰。復旦大學美國研究中心主任吳心伯說，戴琪先前在WTO設定因應美中貿易糾紛的戰略，意味著她善於在多邊平台上對北京施壓。

事實上，拜登已經表示，在檢視川普與北京的協議之際，不會立即撤除對中國大陸的關稅。白宮前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）說，戴琪和現任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）都有處理中方不公平貿易的豐富經驗。他說，戴琪中文流利，與中方談判時將贏得敬重。

不過，他也指出，戴琪很可能會採取不同的策略，透過世界貿易組織（WTO）體系和聯手其他國家對北京施壓，讓中方有所改變。

而萊特海澤團隊認為，WTO與世界銀行（World Bank）官僚化，作業遲緩，又受到北京影響，因此往往選擇繞過WTO，直接透過關稅施壓。針對這點吳心伯說，川普與萊特海澤偏好打雙邊貿易戰，但拜登政府卻相反，並不認為加課關稅是正道。他指出，戴琪在拜登政府中可能會廣結盟友，聯手在WTO對北京施壓。

另一方面，身為北京政府顧問的中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，從於戴琪處理美中貿易問題的經驗看來，她獲得提名可能是中美關係的另一個「負面訊號」，意味華府將繼續採取對中方強硬的立場。他強調，這對中方來說可能不是好消息，而這不是她中文說得好不好，或是屬於甚麼族裔的問題，北京還需要觀察，她對拜登是否真正擁有政治影響力。

此外，時殷弘說，北京對拜登選擇他們所知不多的戴琪出任美國貿易代表，還有印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任駐北京大使，可能一點都興奮不起來。

戴琪在康乃狄克州出生，華府長大，父母都來自台灣，小時經常隨父母回台探親。她畢業於耶魯大學和哈佛法學院，曾在華府多家律師事務所的國際貿易部門工作。1996—1998年曾以耶魯中國學者身分前往廣州，在中山大學教英語。

而戴琪的任命若獲得批准，她將成為拜登內閣中的第一位華裔成員，也將創下華裔首度擔任美國貿易代表的紀錄。此外，她也將成為美國史上執掌貿易代表署的第一位有色人種女性。

(中時新聞網)