電競正式列為運動項目，成為年輕人心中嚮往的新興產業，同時也興起了「陪玩」的服務。不過，實際上這些陪玩女孩卻是「白天陪玩，晚上陪睡」，甚至一進飯店房間就自己把衣服脫光光，作風相當大膽。

（圖／翻攝自網易新聞）

日前大陸公共頻道播出這則新聞，記者隱瞞身分約了陪玩女孩，開車出門接人。陪玩女孩熟門熟路的上車，她一開口就開口要記者先付3000元（約台幣13260元），面對記者的詢問，她表示自己還是學生，這些錢她可以實拿2000元（約台幣8840元）。

（圖／翻攝自網易新聞）

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第二個陪玩女孩一見面就說要先去旅館開房間，等進了房間再細聊。記者帶她開了房間，沒想到她二話不說，直接開始脫衣服！記者當場嚇傻，問她幹嘛脫衣服，「妳不是遊戲陪玩嗎？」並制止她繼續脫下去，想和她聊玩遊戲的話題，沒想到她一聽到要真的陪玩遊戲，竟說要再問一下老闆確切的價格。

這名陪玩女孩表示，真正的遊戲陪玩每小時收費約人民幣50至200元（約台幣221至884元），不等；一次性收取高價的陪玩服務，其實就是另類的特殊服務，提供性交易。當記者表明不想性交易，她就將衣服穿好，直接離開房間。

（圖／翻攝自網易新聞）

一名陪玩網站的老闆表示，陪玩女孩有分線上或線下兩種，線上的每小時人民幣20至50元（約台幣88至221元），線下的是100至200元（約台幣442至884元），「還要其他的話，我們這邊也有提供，比如說線下的特殊服務，這邊也有。」而網站提供陪玩女孩的照片，大多穿得相當曝露，可見是醉翁之意不在酒。

(中時新聞網)