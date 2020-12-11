看來籃網明星後衛厄文在新球季擺明就要拒絕美國媒體訪問到底！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，NBA官方決定針對厄文本周接連幾次拒絕參加球隊的媒體採訪，分別處罰他跟籃網各2.5萬美元(約台幣71萬)的罰款。

早從新球季季前訓練營第1天，厄文直接就缺席球隊媒體日活動，轉而發表公開聲明表示，自己下季將會專注在用實際場上表現證明自己，不打算接受任何媒體訪問，以防自己發表言論遭到斷章取義，引發他自己或籃網不必要的爭議或糾紛。

問題是厄文那些爭議話題，包含籃網無需找來任何總教練、最後一擊的最佳人選非他自己莫屬等言論，都是出自他自己口中，如今他卻把責任全都推給媒體刻意曲解或斷章取義，然後選擇拒絕接受媒體採訪，這種行為未免也太無理取鬧了。

畢竟自從厄文2017年夏天主動跟騎士提出交易申請後，他整個人作風完全改變，尤其是待在塞爾提克兩年期間，跟球隊高層、隊友相處並不愉快，就算去年夏天跳槽籃網，也因傷痛所苦，如今只能用這種拒訪方式發洩，反正他也罰不怕！

(中時 )