立法院教育及文化、財政委員會聯席會審查文化部所提《文化藝術獎助條例》修正草案，除保留3條條文送黨團協商，其餘皆獲委員會審查通過。文化部長李永得表示，此次《文獎條例》是近20年間第一次最大幅度修正，對於文化藝術工作者權益保障及文化事業及多樣性發展，向前邁進一大步，也有助於促進文化藝術發展。

《文獎條例》共計35條條文，有關藝文工作者勞動權益部分，訂有「權益保障」專章，增訂促進文化藝術工作者加入勞工相關保險之輔導措施；廠商辦理政府機關等之藝文採購，應為其未能投保職業災害保險之直接勞務提供者，投保商業保險；提供契約指導原則及緊急危難協助之依據等，增進對藝文工作者權益之保障。

而為更積極保障藝術工作者，教文及財政委員會決議，增訂文化藝術工作者所得未達一定標準者，中央主管機關必要時得整合現有法規或編列預算，補助或協助其參加社會保險。

此外，為能掌握文化藝術發展現況，作為政策制定參據，增訂中央主管機關每年應彙整各目的事業主管機關、文化藝術機關、團體、事業與從業人員等之數據，編製文化藝術事業之產業動態指標，定期公告。

針對租稅改善機制部分，有關參展或拍賣之文物、藝術品、標本進口時，可由業者提供書面保證後，免預繳稅款保證金，獲得委員支持。而在文物或藝術品交易所得採分離課稅之方向，多數委員亦予以支持，但在稅率部分則尚待討論。另關於文化藝術工作者或事業利用公有財產之房屋稅及地價稅減免，以及文化藝術事業營業稅及娛樂稅減免事項，亦待送黨團協商。

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