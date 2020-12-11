歷史喜劇大作《新解釋．三國志》今（11日）在台上映，昨（10日）晚在台北樂聲影城舉辦世界首映，導演福田雄一率領片中超強卡司「曹操」小栗旬、「劉備」大泉洋、「孔明」室剛、「周瑜」賀來賢人、「趙雲」岩田剛典跨海連線，與800位粉絲視訊，十分忙碌的小栗旬終於現身宣傳活動，讓大泉洋開玩笑虧：「小栗旬一來，就好像完全變成他的電影了，這可是我主演的電影耶！」一旁的室剛也吃味地說：「之前宣傳活動都是大泉洋跟我的鏡頭而已，結果現在卻一直只拍他們兩個！」讓小栗旬哭笑不得，並稱：「很開心能參與！我和大泉洋已經很久沒見面了，這次在電影中，完全沒跟在場的演員對到戲，看到成品後，心想原來大家都在做這些事情啊？」

在輪到大家自我介紹的環節時，大泉洋還特別用標準的中文說自己的名字，讓台下粉絲一陣歡呼，他透露之前和家人來台灣玩時，曾在路上被粉絲認出，對方指著他狂喊「大泉洋」，讓他對於自己大名的中文發音相當難忘。而因為該片是以惡搞的方式講述三國故事，也讓演員們有點擔心會被誤解成是在貶低其他國家的歷史，大泉洋笑說不希望自己因為《新解釋．三國志》而被台灣觀眾討厭，到台灣玩時，不想聽到台灣人指著他說：「是演劉備的那傢伙！」所以必須先聲明他們只是照著劇本演出，而劇本是導演寫的，也稱台灣觀眾應該比他們更了解三國志，但因為這次是「新解釋」，所以與歷史一定會有些出入。

而演員們也被問到拍攝現場誰最不按牌理出牌，喜歡脫稿演出，大泉洋一聽馬上指向室剛，台灣觀眾也立刻給予熱烈的掌聲，讓室剛驚訝地問：「大家知道我是誰嗎？」聽到所有人大喊「知道」後，讓他開心大叫：「我愛台灣！」還比出愛心手勢，此時導演也趁機爆料小栗旬有一場跟女生們嬉戲的場面，也是即興演出，小栗旬回想後也點頭附和，大泉洋見狀秒對著鏡頭喊：「小栗旬在劇中有『色色』的場景，都是他的即興演出，大家會對小栗旬很失望吧！」讓小栗旬只能尷尬地苦笑。至於是否會想挑戰片中其他人飾演的角色，其他人都回答完了，就小栗旬一陣沉默，立刻被眾人虧哪有想那麼久的，大泉洋還不忘補槍：「不要說是《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎喔！」之後小栗旬才開口說想試看看演孔明，感覺很有趣。

另外，活動開始前剛好戶田惠梨香發表了結婚喜訊，曾在日劇《大戀愛～和忘記我的你》跟他合演夫妻的室剛也開心獻上祝福「之後會越來越幸福的」，一旁的大泉洋疑惑地詢問室剛：「是你結婚嗎？」室剛表示：「是戶田惠梨香和松板桃李…」大泉洋馬上吐槽說：「又不是跟你！」室剛不好意思地笑說：「雖然不是跟我，但配合這個活動嘛！戶田惠梨香、松坂桃李，恭喜你們！」

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