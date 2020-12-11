儘管歐洲央行對歐盟受創經濟提供更多刺激措施，但對明年的成長預測較低的反彈；歐股周四收在近兩周低點。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌1.75點或-0.44%，為393.15點。石油股和基礎資源股領漲，分別漲1.53%和0.3%。

儘管歐洲央行同意對銀行提供更廉價的流動性，銀行股領跌2.05%。西班牙銀行股權值佔比高的IBEX指數跌0.6%，領跌歐盟其它股市。

歐洲央行將「傳染病緊急購買計畫」(PEPP)的規模增加了5000億歐元，符合於市場期望，並將該計畫延長9個月，到2022年3月為止。

在宣布該決策之後的新聞記者會，央行主席拉加德(Lagarde)指出，央行預測明年歐元區GDP成長3.9%，低於先前預測的成長5%；但是預計2022年成長4.2%，高於之前預測的3.2%。該預測讓市場失措和失望。

Fisher投資分析師安德生(Anderson)認為，歐洲央行已經灌爆銀行的資產負債表，但是這些資金並沒有正常地注入到經濟，換句話說，減緩了經濟影響。

銅和鐵礦價格上升，原料股上漲0.3%。

石油和大宗商品權值重的倫敦FTSE指數上漲0.5%；倫敦股市也受到弱勢英鎊的推進；英鎊因脫歐談判不確定在近期低走。

英國與歐盟領導人決定雙方在本周日前要談出一個新的貿易協定。

歐盟高峰會在周四上場。波蘭和匈牙利表現出傾向同意歐盟預算，各國領導人很可能重啟和通過1.8兆歐元(約2.18兆美元)的預算法案。

(時報資訊)