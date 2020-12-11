在美國最大第三方餐飲外送平台DoorDash風光上市後，線上旅宿訂房平台Airbnb周四在那斯達克市場首日掛牌交易，不出所料地再度引起轟動，在這個美國今年以來最大宗的首次公開發行（IPO）案，其股價翻漲了逾一倍，估值衝破1000億美元。

周三晚間Airbnb將IPO訂價調升至每股68美元，預計籌資約35億美元，成為今年美國最大宗的IPO案。該公司周四以逾兩倍的每股146美元價格開出，終場股價大漲112.81%，收在144.71美元，盤中最高升至165美元。

Airbnb市值突破千億美元，超車旅宿業巨頭Booking，其市值為862.05億美元。另一個對手Expedia的市值僅184.56億美元。Airbnb身價亦遠超過連鎖飯店集團，如萬豪國際（Marriott）與希爾頓（Hilton），其市值分別為427.37億美元與297.87億美元。

與IPO價格相比，Airbnb首日交易的飆漲幅度，使其躋身2020年最佳首日行情排名榜第十名。消息人士表示，對Airbnb將在未來幾年納入其中一個主要指數的臆測，似乎引起投資人的興趣。

Airbnb執行長Brian Chesky接受媒體訪問時表示，他在過程中感受到投資人「巨大的熱情」，但強調他不會過於擔心股價波動。他表示：「我不認為會有比4、5月疫情期間，業務在8周內下滑80%更令人擔憂的事。」根據彭博億萬富翁指數，年僅39歲Checky所持有的Airbnb股份，使其身價一夕暴增到約114億美元。

(時報資訊)