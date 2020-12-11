台幣強強滾！昨(10日)台幣兌美元盤中最高抵28.21元、收盤28.51元已續創23年來新高，今天(11日)早盤升勢擋不住，開盤不到20分鐘狂升逾3角，一度看見28.1字頭，最高觸及28.165元。

近期台幣升勢，永豐金首席經濟學家黃蔭基判斷會持續到明年，還形容今年價位是國宅，明年會是豪宅。台灣金融研訓院董事長吳中書表示，台灣經濟今年來都往好的方向走，台幣匯率走強也是國家競爭力的顯現，「台灣經濟成長率高，台幣匯率若一直很弱，不是好的現象。」

據美國《華爾街日報》報導，人民幣、韓元與台幣自2020年來強勁升值，三貨幣兌美元匯價各別大漲約6％，雖令出口商苦不堪言。倘若央行一再出手阻升貨幣，可能招致美國不滿，引發雙邊關係緊張。

美國總統當選人拜登(Joe Biden)對國際貿易態度可能與現任總統川普(Donald Trump)不同，但這並不代表大陸、韓國與台灣能夠輕易解決問題。雖然外界普遍認為在貿易議題方面，拜登內閣的可預測性更高，但不能預期新政府將對匯率操縱國寬容。值得一提的是，美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員塞瑟（Brad Setser）即將轉任拜登的經濟顧問，他曾撰文批評台灣與大陸干預匯率。

(中時新聞網)