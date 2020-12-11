台中市警察局第四分局與南屯區春社里及民間銀行共同舉行「詐騙防衛隊」桌遊暨反詐騙宣導活動。（民眾提供／盧金足台中傳真）

騙你千遍也不厭倦？詐騙集團常找長者下手，台中市警察局第四分局與南屯區春社里及民間銀行共同舉行「詐騙防衛隊」桌遊暨反詐騙宣導活動，讓長輩們從桌遊中，透過模擬自己是當事人、家屬、朋友、警察或銀行行員等各種角色，在遭遇詐騙時能冷靜思考，或提供當事人阻詐的協助，參與者了解詐騙的各種手法及情境，在遭遇疑似詐騙時冷靜並避免遭騙。

警方為遏止詐騙案件發生，深入社區與各種族群宣導，刑事警察局與銀行業者共同合作開發反詐騙桌遊盒，讓反詐騙宣導以多元有趣的方式呈現，長者有互相交流並且同樂的機會，由里長熱情號召眾多里民長輩共同參與，讓反詐騙的觀念不再只是口頭傳遞，還可以更加活潑趣味。

活動安排由長者們分組進行反詐騙桌遊遊戲，每個遊戲分配遊戲幣共200萬元，透過詐騙情境卡的抽取，決定遊戲情境並開始分組比賽，看誰能保住最多的遊戲幣。

遊戲針對參與者的程度用簡易版進行，也可以升級為進階版本，透過蒐集相關詐騙事證以協助警方破獲詐騙集團。

現場大家歡呼聲此起彼落，長輩們參與相當熱絡，藉由活動參與，寓教於樂並讓大家加深反詐騙的印象，讓全民一起動起來打擊詐騙。

(中時 )